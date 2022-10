Bientôt, le plus gros investissement jamais réalisé par une entreprise chinoise en Tunisie

L’ambassadeur de Chine en Tunisie Zhang Jian a révélé qu’il y a une grande entreprise chinoise qui a décidé d’investir en Tunisie avec des fonds estimés à 200 millions dollars pour construire deux centrales solaires, soulignant que cet investissement est le plus gros effectué par de sociétés chinoises en Tunisie.

Dans une interview à la chaîne nationale de télévision publique , le diplomate a précisé que le lancement effectif de ces deux stations se fera au début de l’année 2023, notant que son pays œuvre à approfondir davantage les domaines de coopération avec la Tunisie.

Ila souligné que la Chine travaille sur le plan économique pour développer les échanges commerciaux entre les deux pays, assurant que malgré que la Tunisie enregistre un déficit de sa balance commerciale avec la Chine, cette dernière s’emploie à réduire ce déficit en augmentant ses investissements et en explorant de nouveaux domaines de coopération.

On rappelle que le déficit commercial de la Tunisie au cours des neuf premiers mois de 2022 a connu une hausse sans précédent de l’ordre de 19,2 milliards dinars, contre 11,9 milliards dinars durant la période correspondante de 2021. L’Institut national de la statistique a expliqué que le déficit commercial est principalement causé par celui enregistré avec la Chine et qui est de l’ordre de 6,6 milliards dinars et avec la Turquie, estimé à 3 milliards dinars. Il est à noter que la Tunisie enregistre un déficit avec l’Algérie de 2,5 milliards de dinars, avec la Russie de 2 milliards dinars, avec l’Italie de 1,7 milliard dinars, et avec l’Espagne de 0,7 milliard dinars.

L’ambassadeur a, également, souligné que les entreprises chinoises portent un grand intérêt au marché tunisien, estimant que « notre pays possède tous les atouts géographiques qui en font un carrefour entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne ».

La Tunisie, une tête de pont vers l’Europe et l’Afrique

Jian a estimé que les entreprises chinoises, lorsqu’elles s’installent en Tunisie, ne visent pas le marché local en premier lieu, car il est limité, mais ciblent principalement les marchés, africain et européen.

E diplomate a appelé les deux pays à redoubler d’efforts pour attirer les entreprises chinoises en Tunisie, notant qu’un grand nombre d’entre elles sont actuellement implantées dans des pays voisins comme l’Algérie et le Maroc, et que 200 mille Chinois travaillent actuellement en Algérie.

Lorsque les investisseurs chinois décident d’entrer sur les marchés africains, ils recherchent et comparent les opportunités d’investissement et les facilités offertes par chaque pays, a-t-il fait savoir, établissant un parallèle entre les politiques suivies respectivement par l’Algérie et le Maroc pour attirer les investisseurs, d’une part, et celle de la Tunisie dans ce domaine. « Peut-être que les politiques des pays susmentionnés amènent plus d’entreprises chinoises, mais je dois féliciter le gouvernement tunisien, qui a signé un protocole d’accord dans le cadre de la route de la soie vers la Chine et la Banque asiatique des infrastructures, où il peut gagner beaucoup de ces accords », a-t-il dit.

Concernant les investissements chinois directs, ils se sont élevés , selon l’ambassadeur, à 9 millions de dollars américains l’année dernière, estimant que ce montant est faible par rapport à la grande taille économique de la Chine, qui est devenue il y a 10 ans le premier partenaire économique de l’Afrique, et le quatrième ou la cinquième de la Tunisie.

Il a, aussi, déclaré que son pays ays cultive un ardent intérêt à investir dans les infrastructures et les routes en Tunisie, mais cela nécessite également une volonté qui se traduit par des décisions étatiques et à un haut niveau, selon ses dires.