Bizerte : Création de 6 unités industrielles à Nouvelle Utique et Sejnane

La commission régionale de gestion des zones industrielles dans le gouvernorat de Bizerte a approuvé, jeudi, la réalisation de 6 nouvelles unités industrielles.

Quatre unités seront aménagées sur une surface de 18,6 ha à Nouvelle Utique et deux autres seront installées à Sejnane (17 ha).

Selon Lobna Abid, secrétaire générale au gouvernorat de Bizerte, ce projet, dont le coût s’élève à 3,2 millions de dinars, devra créer 221 emplois.

Elle a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP, que les projets adoptés répondent aux critères de la valeur ajoutée, l’employabilité et le respect de l’environnement.

Les unités industrielles programmées à Nouvelle Utique sont liées aux domaines de la transformation agroalimentaire, la métallurgie, la climatisation, la tuyauterie et la plasturgie.

Les deux unités à Sejanane seront spécialisées dans la métallurgie et la fabrication des portes, fenêtres et du meuble, d’après la même source.

