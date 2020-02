Bizerte : Grève inopinée à la raffinerie de la STIR

Les cadres et agents de la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR), à Zarzouna, sont entrés, depuis lundi matin, dans une grève inopinée, pour réclamer une prime de rendement. Le chargement des produits pétroliers a été suspendu. Les unités de production pourraient, également, s’arrêter si la grève se poursuit, signale Sami Louati membre de la fédération du pétrole.

Auparavant, le personnel de la raffinerie avait observé une grève de deux heures, jeudi et vendredi.

De son côté, le directeur général adjoint de la STIR, Ghassen Zaoui, indique que l’administration n’a jamais refusé le dialogue avec les grévistes, soulignant la volonté de régler la question au cours de la journée et de trouver une solution à la crise.

Des jeunes sans emploi issus de Zarzouna, observent pour leur part un sit-in devant l’entrée principale de la société, réclamant un recrutement à la STIR, en application, disent-ils, du principe de la discrimination positive en faveur de leur région.