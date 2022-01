Bizerte: le taux de remplissage des barrages s’élève à plus de 70%

Grâce aux dernières précipitations, le taux de remplissage des barrages dans le gouvernorat de Bizerte a atteint plus 70.7% à la date du mercredi 12 janvier 2022, a fait savoir le commissaire régional de l’agriculture Habib Marabet.

Selon la même source, le barrage « El Harka » relevant de la délégation de Sejnane a enregistré le taux le plus élevé avec un remplissage de plus de 100% suivi du barrage « al-kamkoum » (Délégation Sejnane) avec un taux de 97.7% et le barrage de Sejnane avec un taux de 95.2%.