Blanchiment d’argent : La Tunisie mieux classée que l »Algérie et le Maroc 

Sur le « Basel AML Index 2023 » qui évalue le risque de blanchiment d’argent dans le monde, l’Algérie classée 12ème avec un score de 7.22, le Maroc 103ème avec un score de 4.69, et la Tunisie classée 109ème avec un score de 4.59 sur un total de 152 pays listés dans ce classement

Selon « The Maghreb Time », ce classement de la Tunisie « souligne la solidité des mesures mises en place par le président tunisien Kais Saied pour lutter contre le blanchiment d’argent, sa volonté de faire face au fléau de la corruption, et d’afficher une transparence financière sans précédent dans les domaines juridique et politique au sein du pays ». Il n’en demeure pas moins vrai, selon nous, que cette lutte vire des fois à la cabale contre tout ce qui gagne de l’argent, hommes d’affaires et entreprises, en Tunisie