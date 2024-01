Bourse de Tunis:Le Tunindex clôture la semaine boursière dans le rouge(-0,5%)

La Bourse de Tunis a clôturé la semaine, du 15 au 19 janvier 2024 dans le rouge. Le Tunindex a cédé 0,5% pour s’établir à 8414,74 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Sur le front des échanges, les volumes ont été soutenus, totalisant une enveloppe de 22,6 millions de dinars(MD), et ce grâce, à la réalisation de quatre transactions de bloc d’une valeur totale de 5,1MD.

Le titre UIB a été le plus échangé au cours de la semaine, accaparant 22,2% du volume transigé sur le marché.

//Analyse des valeurs//

Le titre MIP s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action du spécialiste en panneaux publicitaires a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de 9,1% à 0,120 D, en drainant un flux quasi-nul.

Le titre Hannibal Lease a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du loueur a pris de 5,4 % à 5,270 D, en drainant un modeste volume de 193 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

UADH s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. Le titre a reculé de 17,7 % à 0,510 D, dans un volume d’échange de 70 mille dinars.

UIB a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant sur la cote 5 MD, et ce, grâce à la réalisation de trois transactions de bloc d’une valeur totale de 4,1MD.

