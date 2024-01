Bourse: Le marché bascule dans le rouge (-0,2%)

L’embellie des deux dernières séances n’aura pas duré longtemps pour le Tunindex. L’indice de référence a basculé lundi dans le rouge (-0,2%), clôturant la séance à 8446,2 points. Les échanges demeurent faibles en ce début d’année, ressortant à 3MD, au terme de cette séance. Rappelons que depuis le début de la nouvelle année aucune transaction de bloc n’a été constatée.

Le titre Attijari Leasing s’est adjugé la meilleure performance de la séance. L’action du loueur adossé au groupe Attijari Bank a signé une progression de 4,3% à 17,520D. Les échanges mobilisés par la valeur ont été maigres, s’établissant à 5 mille dinars.

Après avoir reculé de 0,8% au cours de la semaine écoulée, le titre UIB a retrouvé des couleurs au terme de cette séance. L’action de la filiale du groupe Société Générale a inscrit une hausse de 2,4% à 26,210D. Sur la séance, la valeur a amassé des capitaux de 181 mille dinars.

Le titre TELNET Holding poursuit son mouvement de correction post-2023. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a perdu 4,9% à 6D. Sur la séance, la valeur a été transigée à hauteur de 144 mille dinars. Rappelons que TELNET a globalement connu en 2023 un bon parcours boursier (une performance de 7,4%).

Poursuivant sa descente, le titre Euro-Cycles a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du producteur de vélos s’est pliée de 3,9% à 13,640D, dans un volume de 153 mille dinars. Notons que la valeur a accusé une régression de 6,5% au cours de la dernière semaine. La BIAT a été la valeur la plus convoitée de la séance. L’action de la banque a entamé la semaine du bon pied (+0,6% à 89,010D), en alimentant le marché avec des capitaux de 532 mille dinars, soit 18% du flux de la cote.

- Publicité-