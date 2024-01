Bourse : Le Tunindex céde 2,2% au terme de la semaine

En phase de prises de bénéfices, la bourse de Tunis plonge dans le rouge en ce début d’année. Le benchmark a cédé 2,2% courant cette semaine écourtée ( du 2 au 5 janvier 2024) pour s’établir à 8553,82 points, a indiqué Tunisie valeurs dans son analyse hebdomadaire.

Sur le front des échanges, les volumes ont été modestes, en l’absence de transactions de bloc, totalisant une enveloppe de 10,8 millions de dinars (MD), soit un volume journalier moyen de 2,7 MD. Le titre LILAS a été le plus échangé courant la semaine, accaparant 14,7% du volume échangé.

Le titre ELECTROSTAR s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action du concessionnaire automobile a affiché la meilleure performance de la semaine, progressant de +10,7 % à 0,310 D, en drainant un flux dérisoire de mille dinars.

Le titre ALKIMIA a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du laboratoire pharmaceutique a avancé de 5,3 % à 29,990 D, en drainant un modeste volume de 9 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

OFFICEPLAST s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. Le titre a reculé de 15,7 % à 1,070 D, dans un volume d’échange quasi-nul.

LILAS a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant 1,6 MD, soit 14,7 % du volume total échangé.

- Publicité-