Bouzouada : Plus de 1000 entreprises sont autorisées à travailler

Le Directeur Général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et représentant du ministère de l’Industrie Omar Bouzouada a déclaré mercredi à Shems fm que « plus de 1000 sociétés sont autorisées à travailler dans cette période de confinement. »

Le représentant du ministère de l’Industrie a précisé qu’il s’agit de « sociétés vitales pour assurer les besoins du consommateur Tunisien. »

Il a assuré que « certaines sociétés travaillent avec un effectif réduit. »