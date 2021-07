Bulgarie : Le chanteur Slavi remporte les législatives

Sans avoir fait campagne ou presque, la star de la chanson bulgare et ex-présentateur télé Stanislav Trifonov, dit « Slavi », a remporté les législatives anticipées organisées dimanche 11 juillet dans ce pays de sept millions d’habitants. Le parti anticorruption et attrape-tout « Il y a un tel peuple », que cette immense star nationale de 54 ans a fondé en 2020, a obtenu un score surprise de plus de 23 % des voix, selon les instituts de sondage et les résultats partiels, qui étaient toutefois encore divisés lundi matin sur la question de savoir s’il est arrivé en tête du scrutin.

- Publicité-

Slavi était en effet au coude-à-coude, à quelques milliers de voix près, avec le parti conservateur du premier ministre sortant, Boïko Borissov, qui dirige la Bulgarie de façon quasi continue depuis 2010 et qui obtient son plus faible score en onze ans.

Lundi matin, Slavi a revendiqué la victoire dans une vidéo postée sur Facebook dans laquelle il a annoncé la formation d’un gouvernement d’experts, sans même essayer de négocier de coalition.