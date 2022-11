Business News, traduit en justice par Najla Bouden

Le fondateur et directeur du journal électronique Business News, Nizar Bahloul, a été auditionné par la brigade criminelle, pour le motif de Violation de la loi, atteinte à la liberté de la presse, déstabilisation du président de la République à la veille du Sommet de la Francophonie.

Pour cause, Business News avait publié, jeudi 10 novembre 2022, un article factuel intitulé « Najla Bouden, une gentille woman ».

Le lendemain, Vendredi 11 novembre, Leïla Jaffel, ministre de la justice, dépose une plainte au parquet près le Tribunal de première instance de Tunis et accuse Business News de « diffamation, publication de fausses informations, allégations mensongères contre un fonctionnaire public et injures contre la cheffe du gouvernement ». La plainte indique que l’article a « des conséquences touchant la sûreté du pays et cherche à atteindre les institutions de l’État ».

Selon Nizar Bahloul, l’instruction s’est déroulée sans aucun incident et les agents de la criminelle ont fait preuve d’un professionnalisme exemplaire. Il a été libéré au bout de deux heures.