La Campagne de promotion générique de l’huile d’olive conditionnée pour les années (2020-2021-2022), a été lancée au mois de janvier courant par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC).Le PACKTEC, chargé de l’élaboration de la campagne, à travers le Fond de promotion de l’huile d’olive conditionnée, FOPROHOC géré par le ministère de l’Industrie et des PME, a précisé mercredi, dans un communiqué, que l’objectif de cette campagne est d’assurer un meilleur positionnement de l’huile d’olive conditionnée sur les marchés à l’export et de porter l’exportation d’huile d’olive conditionnée à 40 000 tonnes à l’horizon 2022.

Ainsi, un programme promotionnel a été établi sur trois ans, en se basant sur plusieurs études de la filière d’huile d’olive en Tunisie, l’analyse de données collectées auprès des ambassades tunisiennes à l’étranger et les recommandations d’un atelier de concertation avec les professionnels.

Promotion de l’huile d’olive biologique

Ce programme prévoit des participations à des salons et des foires internationaux importants, tels que le salon “Gulfood” à Dubai, le “Summer Fancy Food Show” à New York et le “Specialty and Fine Food” au Royaume-Uni.

Lors de ces différents salons, des espaces génériques seront dédiés à la promotion d’huile d’olive avec la programmation de séances de dégustation des marques tunisiennes, des rencontres B to B…

Le programme triennal prévoit plusieurs participations à des salons spécialisés en produits agroalimentaires biologiques, la diffusion et le sponsoring de mini-films publicitaires sur l’huile d’olive biologique dans les réseaux sociaux et la publication d’articles dans les revues spécialisées.

Promotion digitale

La campagne revêt aussi, un aspect digital, se basant sur deux piliers majeurs à savoir la communication à travers les réseaux sociaux et le marketing d’influence.

Ainsi des campagnes de promotion seront lancées sur Facebook, Instagram et Linkedin. Il y aura également, recours à des “influenceurs”, pour faire connaître l’histoire de l’huile d’olive tunisienne, ses caractéristiques et sa richesse variétale et de la Tunisie, en tant que premier producteur d’huile d’olive bio dans le monde.

L’oléo-tourisme, une approche à développer

La campagne de promotion de l’huile d’olive tunisienne comporte également, l’organisation d’actions d’oléo-tourisme afin de valoriser la culture oléicole auprès des touristes. Des circuits de l’olivier seront programmés à traves des visites des domaines et des champs d’oliviers.

S’ajoute à cela une campagne de promotion dans les aéroports, la dégustation des huiles d’olive et la distribution de mignonnettes d’huile d’olive aux passagers. Des animations culinaires seront aussi, assurées dans les hôtels.

La composante nationale de ce programme de promotion, s’articulera autour de l’organisation du Concours national de la meilleure huile d’olive et d’actions de sponsoring d’émissions télévisées pour promouvoir l’huile d’olive conditionnée.