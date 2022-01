CAN2021: deux matchs déplacés au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (CAF)

La Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des nations a déplacé deux rencontres, un

- Publicité-

quarts de finale et une demi-finale de la CAN 2021 du stade Japoma de Douala au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, a indiqué mercredi la Confédération africaine de football.

Cette décision motivée par le mauvais état de la pelouse du stade Japoma de Douala, a été prise lors de la réunion de la Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations présidée par le Sud-Africain Patrice Motsepe, consacrée également

aux incidents qui ont entraîné la mort de huit spectateurs et plusieurs blessés, lors de la rencontre Cameroun-Comores (2-1) en 8e de finale disputé au stade d’Olembé de Yaoundé.

Selon la même source, le prochain match initialement prévu au stade d’Olembé n’aura pas lieu et ce, tant que la CAF et le comité d’organisation local (COCAN) n’auront pas reçu le rapport complet de la commission d’enquête indiquant les circonstances et les événements ayant entraîné la blessure et la mort de spectateurs au stade d’Olembé.

La Commission d’Organisation de la CAN a exigé également l’assurance et la garantie que des mesures appropriées ont été mises en œuvre pour s’assurer qu’un incident similaire ne se produise plus lors de la CAN 2021.

La Commission d’Organisation a également décidé que les matches suivants seront déplacés au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé :

Le match de quart de finale n. 47 prévu le 30 janvier 2022 entre le vainqueur du match n. 43 et le vainqueur du match n 42 à 16h00 heure locale: Egypte-Maroc

Le match de quart de finale n. 48 prévu le 30 janvier 2022 entre le vainqueur du match n.41 et le vainqueur du match n. 44 à 20h00 heure locale : Sénégal-Guinée Equatoriale.

Le match de demi-finale n.49 prévu le 2 février 2022 entre le vainqueur du match n. 45 et le vainqueur du match n. 48 à 20h00 heure locale.