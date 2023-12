Cap sur le marché de l’Afrique subsaharienne

Dans la continuité des matinales de l’export au titre de l’année 2023, le CEPEX en a organisé une, ce vendredi 1er décembre 2023, sur le thème « Les accords ZLECAF et COMESA : Etat des lieux et nouvelles perspectives pour les exportations tunisiennes ».

La matinale, en présence du PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine, de responsables du ministère du Commerce, ainsi que de représentants de ZLECAF et de COMESA, a pour but les aspects pratiques de la mise en œuvre des accords ZLECAF et COMESA.

Ces accords offrent un cadre opportun à la Tunisie et aux opérateurs économiques pour exploiter au mieux leur potentiel d’exportation vers les marchés africains, dans un contexte marqué par une dynamique de l’Afrique dont la croissance économique dépassera celle du reste du monde avec un produit intérieur brut (PIB) réel d’environ 4% en moyenne en 2023 et 2024.

L’Afrique … un réel potentiel pour les entreprises tunisiennes

Aujourd’hui, de par la grande fragmentation de ses marchés, l’Afrique pèse relativement peu dans le commerce mondial. 50% des pays ont un PIB de 10 milliards USD, 30% sont enclavés et n’ont pas d’accès à la mer, et 15% des exportations sont intra-africaines.

Selon la ZLECAF, en 2050, la population africaine devrait atteindre 2,4 milliards d’habitants, près de 50% ayant moins de 25 ans. D’autre part, l’adoption rapide des technologies fera de l’Afrique un leader mondial en paiement mobile.

Toutefois, l’Afrique ne peut être considérée comme un ensemble unique et cohérent car 55 pays ont leur propre culture et des spécificités politiques, économiques et sociales.

Dans ce contexte, les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sont de l’ordre de cinq, à savoir, accélérer l’union douanière, promouvoir un développement socioéconomique durable, améliorer la compétitivité des pays membres, diversifier les économies et développer les chaînes de valeur régionales.

1,2 milliard$ d’exportation africaine inexploitée

Le président-directeur général du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Hassine, a confirmé, dans une déclaration à African Manager, que malgré l’adhésion de la Tunisie à la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF), au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), et à l’Initiative pour le commerce dirigé, qui regroupe 8 des pays qui sont prêts dans le cadre des mécanismes commerciaux intra-africains, il existe une valeur d’exportation inexploitée de la Tunisie de l’ordre de 1,2 milliard de dollars américains.

Ila qualifié ces opportunités de « très importantes pour les produits tunisiens », notamment avec l’orientation et l’objectif de ZLECAF et COMESA de développer le commerce intra-africain, qui représente 16% des échanges commerciaux internationaux, affirmant que l’objectif aujourd’hui est de doubler ce chiffre et de dépasser les 50%.

Selon le responsable, les exportations tunisiennes vers l’Afrique au cours des 10 premiers mois de cette année ont enregistré une hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2022, atteignant 1774 millions de dinars dans une tendance haussière ; l’objectif, pour le centre des exportations, est d’atteindre une valeur d’exportation au niveau de 5%, ce qui soutient le niveau des échanges avec le marché européen, qui représente environ 70% du volume des échanges commerciaux tunisiens.

Il a, par ailleurs, expliqué que les opportunités d’exportation inexploitées représentent environ 61% en Afrique du Nord (754 millions de dollars), notant que les opportunités gaspillées en Afrique de l’Ouest représentent 22%, environ 270 millions de dollars.

Il a affirmé que le Centre cherche, en coopération avec l’Administration générale des douanes et les Chambres de commerce et d’industrie, à atteindre cet objectif.

Le Canada réintègre la Tunisie dans la liste des bénéficiaires du TPG

Ben Hassine a annoncé que les autorités canadiennes ont décidé de réinscrire la Tunisie parmi les pays bénéficiaires du Programme des Tarifs de Préférence Généraux (TPG), d’ici le début de l’année 2025.

Il a souligné que cette décision permettra aux entreprises tunisiennes intéressées par le marché canadien, notamment, de jouir du privilège d’annuler ou de réduire les droits de douane sur les produits tunisiens exportés vers le marché canadien, à l’exception des vêtements, des chaussures et de certains produits agricoles et minéraux.

Créé en 1974 et renouvelé tous les dix ans, le TPG accorde des préférences tarifaires à un certain nombre de pays en développement selon des critères particuliers.

Selon l’indice moyen enregistré entre 2019 et 2021, le Canada a importé annuellement pour 332 millions de dollars de marchandises dans le cadre du programme TPG, sans lequel ces importations auraient été assujetties à des droits de douane normaux de 5 % en moyenne.

En outre, depuis le dernier renouvellement du programme, entré en vigueur en 2015, les pays n’ont pas automatiquement bénéficié de ce SPG, sauf s’il est déjà renouvelé.