CFM et UPC ensemble pour le parc éolien de Sidi Mansour

Climate Fund Managers (CFM) et UPC Renewables (UPC) se sont associés pour développer un parc éolien de 30MW en Tunisie.

Le projet sera l’un des premiers producteurs indépendants d’énergie éolienne (IPP) du pays. Climate Fund Mangers participe au projet en tant que co-développeur, sponsor, conseiller financier et conseiller E&S, par le biais du mécanisme de financement du développement et de la construction qu’il gère, Climate Investor One (CI1).

UPC pilotera le développement du projet avec son équipe locale qui dirigera la titrisation des terres, l’obtention des permis, la connexion au réseau, l’évaluation des ressources éoliennes et les contrats d’ingénierie et d’approvisionnement.

« Nous pouvons commencer la construction du parc éolien de Sidi Mansour en 2020, ce qui contribuera à stimuler l’économie tunisienne, à créer des emplois locaux et un plan social pour les communautés locales tout en respectant les directives internationales de protection de l’environnement », a déclaré Brian Caffyn, président du groupe UPC.

Le projet éolien de Sidi Mansour est destiné à aider la Tunisie à atteindre ses objectifs en matière d’énergie renouvelable. « En tant que premier PPI éolien potentiel en Tunisie, ce projet sera un témoignage de la façon dont la solution de financement du cycle de vie complet de CI1 peut mobiliser l’investissement dans les énergies renouvelables sur de nouveaux marchés », selon Sebastian Surie, responsable régional de l’Afrique pour CFM.

En janvier 2019, UPC a été sélectionnée comme l’une des quatre sociétés adjudicataires dans le cadre de l’appel d’offres « Programme d’autorisation » pour son projet de 30MW à Sidi Mansour dans le nord de la Tunisie et a ensuite signé un PPA avec la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz. Au cours de sa durée de vie, le projet Sidi Mansour devrait entraîner une réduction de 56 645 tonnes d’équivalent carbone et créer plus de 100 emplois. L’investissement total du projet devrait s’élever à environ 40 millions de dollars US.