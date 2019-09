Chafik Jarraya, Soufiene Toubal et Slim Riahi, derrière la nomination de Chahed à La Kasbah

C’est à St Tropez, où Sami Fehri était arrivé en hélicoptère, invité par Slim Riahi qui tenait vraisemblablement à faire étalage de sa richesse et de ses capacité financière et répondre ainsi au gel de ses avoirs en Tunisie, qu’on apprend que la nomination de Youssef Chahed au poste de chef de gouvernement, aurait été faite l’idée de Chafik Jarraya, qui en aurait donné l’idée à l’ancien chef d’Etat tunisien, par le biais de Soufiene Toubal, et sur pression par la suite de Slim Riahi au cours d’une réunion de la commission de Carthage 1. C’est Slim Riahi qui l’affirme, en assurant que toutes les péripéties de cette affaire sont enregistrées sur un CD qui se trouverait au palais présidentiel de Carthage. Riahi a affirmé aussi, mercredi soir sur Al Hiwar Attounssi de Sami Fehri, Youssef Chahed l’’en aurait remercié lors d’une visite dans sa maison et après avoir visionné le CD en question que Slim Azzabi lui aurait montré.