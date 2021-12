Changement climatique: l’AFD et l’’Observatoire du Sahara et du Sahel signent un accord de partenariat

Un accord de partenariat vient d’être signé entre l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) afin de favoriser la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques en matière de préservation des écosystèmes en Afrique.

Cet accord porte sur différentes thématiques comme la dégradation des écosystèmes en Afrique au Sahel et au Maghreb et les pressions, autant anthropiques que climatiques, qui pèsent sur eux et le rôle clé de l’adaptation au Changement Climatique dans la restauration des écosystèmes, indique un communiqué publié, mercredi, par l’AFD.

Ce partenariat a pour objectif de diffuser des connaissances et d’organiser des événements et des actions de plaidoyer sur des thématiques partagées par les vision des deux institutions et mises en avant dans leurs stratégies respectives.

Dans ce contexte, différentes notes de synthèse et de plaidoyer ainsi que des films documentaires seront produits sur la base des travaux de recherche des deux institutions sur les thématiques du partenariat. Ceci permettra de donner aux études et ouvrages scientifiques concernés une plus grande visibilité aussi bien auprès des décideurs que du grand public.

En outre, de nombreux événements ou «side-events» seront organisés en marge des grands «jalons» de l’agenda international 2022 en relation avec ces sujets, notamment le Forum de l’eau de Dakar (mars 2022), la COP 27 prévue en Egypte fin 2022, le Conseil d’administration de l’OSS en Egypte (mars 2022) ainsi que différents événements qui seront organisés à l’occasion du 30ème anniversaire de l’organisation.

Lors de la cérémonie de signature, le Directeur Régional Afrique du Nord de l’AFD, Mathieu Vasseur a indiqué que ce partenariat va permettre de renforcer les échanges entre nos deux institutions sur ces enjeux partagés, ainsi que la diffusion des connaissances, des bonnes pratiques et de solutions innovantes favorables à l’atteinte des objectifs de développement durable.

De son côté, le Secrétaire Exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel , Nabil Ben Khatra a déclaré que son organisation entend, à travers ce nouveau partenariat, consolider sa collaboration avec l’Agence Française de Développement autour de thématiques de première importance pour nos deux organisations.