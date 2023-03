Chiffres du mois de février pour les audiences TV et l’investissement publicitaire

La pénétration globale de la télévision en Tunisie au mois de février 2023 a atteint 81,8%, selon les statistiques fournies par la Newsletter mensuelle de Med Média.

S’agissant du nombre des téléspectateurs, la chaine de télévision Watania 1 occupe la première place avec 2 millions 310 mille spectateurs. Son journal de 20 heures a enregistré un taux d’audience de 20,1%.

Watania 2 est classée deuxième avec 2 millions 278 mille spectateurs, suivie par la chaine Nesma TV en troisième position avec 2 millions 17 milles et Hannibal en quatrième position avec 1 million 376 mille.

Les investissements publicitaires (IP) ont augmenté de 15% et ont touché uniquement la radio.

L’affichage a accaparé la part du lion avec 8 millions 202 mille et 564 dinars , soit 43%, tandis que la part de la télévision a été 7 millions 579 mille et 176 dinars, soit 39%. Celle de la radio, 16%, est passée à 3 millions 77 mille et 756 dinars.

Le Magasin général (Mg) est le premier annonceur du mois de février 2023 avec 994 mille 750 dinars d’investissements publicitaires.

S’agissant de la répartition de l’investissement publicitaire par secteurs, la première place revient au secteur de l’alimentation avec 3 millions 891 mille et 519 dinars, soit 20%, suivi par le secteur des services qui a totalisé 3 millions 277 mille et 79 dinars, soit 17%.