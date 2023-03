Ciel dégagé et peu nuageux sur la plupart des régions

Le ciel, ce samedi, sera dégagé et peu nuageux sur la plupart des régions selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 19 et 23 degrés dans les régions côtières nord et sur les hauteurs et oscilleront entre 25 et 31 degrés ailleurs.

L’activité du vent nécessite une vigilance près des côtes Nord et la mer sera agitée à très agitée dans le nord et houleuse dans le reste dans le reste des domaines maritimes.