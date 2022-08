Cincinnati (double dames) : Jabeur-Azarenka en huitièmes de finale

La Tunisienne Ons Jabeur et sa partenaire biélorusse Victoria Azarenka se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du double dames du tournoi de Cincinnati (Etats Unis), en battant mardi la paire composée de la Japonaise Shuko Aoyama et la Taiwanaise Chan Hao-Ching 6-3, 6-3.

Au prochain tour, le duo Jabeur-Azarenka affrontera la paire chinoise composée de Yifan Xu et Yang Zhaoxuan.

Jabeur, 5ème mondial, débutera ce mercredi sa participation au tableau du simple où elle donnera la réplique à l’Américaine Catherine McNally, pour le compte du deuxième tour.

