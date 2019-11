Classement ATP: Nadal termine la saison au sommet

L’Espagnol Rafael Nadal termine la saison au

sommet du classement ATP, reléguant son dauphin Novak Djokovic loin

derrière. Dominic Thiem lui gratte un place pour terminer 4e.

Avec 9.985 points, Nadal, qui n’a pu accéder aux demi-finales du Masters

de Londres, relègue le Serbe, lui aussi éliminé en poule, à plus de 800

points (9.145).

Les deux hommes ont assis leur domination sans partage cette saison, le 3e

du classement final, le Suisse Roger Federer, ne comptabilisant que 6.590

points.

Seul changement dans cet ultime classement après le Masters, le gain d’une

place de l’Autrichien Dominic Thiem, finaliste, qui chipe la quatrième

place au Russe Daniil Medvedev qui a quitté Londres avec un zéro pointé. Le

nouveau lauréat du tournoi des maîtres, le Grec Stefanos Tsitsipas, est

sixième (5.300 pts) devant l’Allemand Alexander Zverev (3.345).

De son coté le Tunisien Malek Jaziri a encore reculé de trois places et pointe au 204e rang.

Classement ATP:

1. Rafael Nadal (ESP) 9985 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 9145

3. Roger Federer (SUI) 6590

4. Dominic Thiem (AUT) 5825 (+1)

5. Daniil Medvedev (RUS) 5705 (-1)

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5300

7. Alexander Zverev (GER) 3345

8. Matteo Berrettini (ITA) 2870

9. Roberto Bautista (ESP) 2540

10. Gaël Monfils (FRA) 2530

11. David Goffin (BEL) 2335

12. Fabio Fognini (ITA) 2290

13. Kei Nishikori (JPN) 2180

14. Diego Schwartzman (ARG) 2125

15. Denis Shapovalov (CAN) 2050

16. Stan Wawrinka (SUI) 2000

17. Karen Khachanov (RUS) 1840

18. Alex De Minaur (AUS) 1775

19. John Isner (USA) 1770

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1747

…

204. Malek Jaziri (TUN) 251

…