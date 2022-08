Classement WTA : Ons Jabeur conserve sa 5e place mondiale

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa cinquième place mondiale dans le classement WTA des joueuses professionnelles, publié lundi.

Le nouveau classement toujours conduit par la Polonaise Iga Swiatek, a enregistré le retour au top 10 de la Roumaine Simona Halep, victorieuse dimanche du tournoi de Toronto, en se classant 6e, à 665 longueurs d’Ons Jabeur, tandis que la Grecque Maria Sakkari s’est propulsée à la troisième place du podium aux dépens de l’Espagnole Paula Badosa (4e).

Ons Jabeur disputera cette semaine l’Open de Cincinnati aux Etats-Unis (1000 points) où elle est exemptée du premier tour.

Au second tour, la Tunisienne affrontera la gagnante du match opposant l’Américaine Catherine McNally (18e) et la Bielorusse Aliaksandra Sasnovich (36e).

Jabeur sera tête de série n.5 de ce tournoi qui sera sa dernière étape de préparation pour l’US Open, quatrième tournoi du Grand Chelem, prévu du 29 août au 11 septembre.

La finaliste du tournoi de Wimbledon a été éliminée la semaine dernière en quarts de finale du tournoi de San José aux Etats-Unis (surface dure) avant d’abandonner jeudi au second tour du tournoi de Toronto (Canada) devant la Chinoise Zheng Qinwen (51e) pour des raisons de santé.

- Publicité-