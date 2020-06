Un conseil ministériel restreint, réuni mercredi, a décidé le maintien des prix des manuels scolaires durant la prochaine année scolaire. Le CMR a aussi décidé d’approvisionner le marché en quantités suffisantes de cahiers subventionnés à des prix étudiés qui respectent le pouvoir d’achat des parents, lit-on dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Le conseil ministériel a été consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021 en présence des ministres de l’éducation, des finances, des affaires sociales, du commerce, de l’industrie, des petites et moyennes entreprises ainsi que de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, lit-on de même source.

Les participants ont, à cette occasion, souligné la nécessité de réunir toutes les conditions à une bonne rentrée scolaire en tenant compte des changements survenus dans le calendrier de l’année scolaire et de ses programmes du fait de la situation sanitaire et épidémiologique qu’a traversée le pays. Le conseil a également examiné l’état d’avancement du processus de fabrication, d’impression et de distribution des cahiers et manuels scolaires sur le marché.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de fournir toutes les garanties pour assurer le bon déroulement de la prochaine rentrée scolaire et de parfaire la coordination entre les différentes parties intervenantes de manière à bien se préparer à cet important événement éducatif et national. Il a, dans ce contexte, appelé à fournir les quantités requises de fournitures scolaires dans les délais, lit-on de même source.