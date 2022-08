Comité national de réflexion sur l’intérêt de la séance unique pour la famille

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées Amel Moussa a annoncé lundi le lancement, au cours des prochaines semaines, d’un comité national de réflexion sur l’intérêt de l’adoption du régime de la séance unique au travail pour la famille tunisienne.

Lors d’une conférence de presse, elle a précisé que le comité sera formé d’hommes et de femmes et poursuivra ses travaux tout au long de l’année avec la participation des représentants des structures gouvernementales, de la société civile, de psychologues, de sociologues et d’économistes pour réfléchir ensemble et formuler des recommandations sur l’intérêt de l’adoption du régime de la séance unique au travail pour la famille.

Par ailleurs, la ministre a dévoilé les résultats du rapport national sur la lutte contre la violence au titre de 2021 notant une baisse importante des signalements relatifs à la violence en 2021 atteignant 7500 contre 15 mille en 2020.

« Ce chiffre pourrait continuer de baisser en 2022 puisqu’au cours du premier semestre, 3161 signalements relatifs à la violence ont été enregistrés sur le numéro vert 1899 », a-t-elle fait savoir rappelant que l’augmentation des signalements en 2020 était due à la crise du coronavirus et au confinement.

En outre, la ministre a indiqué que le rapport a démontré que les femmes âgées entre 30 et 40 ans ont été les plus exposées à la violence (40%) tandis que 25% des signalements parvenus au numéro vert ont concerné des femmes victimes de violence âgées entre 41 et 50 ans.

« Dans 74% des cas, l’auteur de la violence est le conjoint », a-t-elle précisé.