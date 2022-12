Commerce et technologie: Volonté de convergences entre USA et UE

L’Europe et les Etats-Unis ont assuré lundi, à l’issue de discussions commerciales près de Washington, vouloir aller plus loin dans la coopération et la transparence sur les nouvelles technologies, mais ont fait peu d’annonces concrètes à ce stade.

Des délégations des deux premières économies mondiales se sont retrouvées lundi sur le campus de l’Université du Maryland, dans la banlieue de Washington, pour une troisième réunion dans le cadre du Conseil pour le commerce et les technologies (TTC).

Ils ont notamment annoncé la création d’une initiative transatlantique en faveur d’un commerce soutenable, qui doit permettre de « soutenir la transition vers une économie bas carbone » et « augmenter les investissements et échanges transatlantiques », selon le communiqué commun.

Le TTC avait été lancé par le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en juin 2021.

Les discussions ont rassemblé le secrétaire d’Etat Antony Blinken, la ministre du Commerce Gina Raimondo et l’ambassadrice au Commerce Katherine Tai côté américain, et côté européen, les commissaires Valdis Dombrovskis, en charge du Commerce, et Margrethe Vestager, pour la Concurrence.

Les Etats-Unis et l’UE ont par ailleurs annoncé leur volonté d’avancer sur « la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations » sur les soutiens publics accordés au secteur des semi-conducteurs, « afin d’en améliorer la transparence ».

Ils ont également dit vouloir travailler sur des normes internationales sur l’intelligence artificielle, et étudier le développement d’une « IA digne de confiance et prenant en compte la gestion des risques » liés.