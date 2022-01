Conect promet 7.500 €, dans un programme de formation de 30 éco-entrepreneurs

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) lance un programme de formation au profit de trente éco-entrepreneurs en Tunisie, en tant que partenaire bénéficiaire du projet Green Impact MED – GIMED. Le programme cible les entrepreneurs porteurs de projets verts ou circulaires existants (25 projets existants), de divers domaines, notamment l’agriculture biologique, la gestion durable des déchets, les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction durable et la production de cosmétiques biologiques.

Les participants et les candidats sélectionnés pourront accéder à une formation et un accompagnement qui leur permettront d’acquérir des connaissances et des compétences utiles au développement de leurs entreprises et dans la recherche de ressources financières privées et publiques nécessaires.



– Le fonctionnement du programme, comment sera-t-il organisé ?

Le programme comprendra une formation initiale, d’une durée indicative de dix jours, axée sur l’analyse et la création de modèles d’entreprises durables du point de vue social et environnemental, accès au marché et l’accès au financement.

À la fin de la formation, les projets en phase de démarrage les plus prometteurs seront sélectionnés pour accéder à la phase suivante du programme : sessions de coaching de groupeet sessions de coaching One2One pour chacun des participants sélectionnés.

Les participants qui concluront le parcours de formation et d’accompagnement, participeront à un concours qui leur donnera une chance de gagner une subvention de 7 500 €pour soutenir le développement de leurs entreprises.