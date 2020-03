Confinement: les marchés de gros seront ouverts uniquement trois jours par semaine

Les marchés de gros sur tout le territoire tunisien seront ouverts uniquement trois jours par semaine, à savoir le mardi, le jeudi et le samedi, et ce à partir du 26 mars 2020.

Cette mesure s”étalera sur toute la période du confinement général”, indique un communiqué commun, publié mercredi soir, des ministères de l’Intérieur, du Commerce, des Affaires locales et de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

La même source fait état d’une décision qui engage tous les intervenants sur ces marchés. Elle intervient en application du Décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.