Congrès US : Démocrates et républicains ensemble pour une résolution de soutien à la Tunisie

D’habitude à couteaux tirés sur une grande variété de questions, les démocrates et les républicains du Congrès américain sont, pour l’une des très rares fois, en atomes crochus s’agissant d’une résolution relative au renforcement des liens entre les Etats-Unis et la Tunisie.

Une proposition de deux démocrates de Floride du Sud et d’éminents républicains, dont le sénateur de l’Utah , Mitt Romney, et le représentant de la Caroline du Sud Joe Wilson, visant à promouvoir les relations entre les deux pays, est en train de susciter une vague d’approbation au Capitole, rapporte le Florida Daily.

En juin dernier, le représentant démocrate de la Floride Ted Deutch, président de la sous-commission Moyen-Orient/ Afrique du Nord à la Chambre des représentants, et le représentant démocrate du même Etat, Alcee Hastings, se sont associés à Joe Wilson et au représentant républicain de l’Arizona David Schweikert, pour présenter une résolution “réaffirmant le partenariat solide entre la Tunisie et les États-Unis et soutenant le peuple tunisien dans la poursuite de ses réformes démocratiques”. Wilson est le républicain le plus important de la sous-commission Moyen-Orient / Afrique du Nord, tandis que Hastings et Schweikert président le groupe parlementaire sur la Tunisie.

“En tant que l’un de nos plus anciens partenaires nationaux, nous sommes très heureux de constater les progrès démocratiques importants réalisés en Tunisie au cours des dernières années”, a déclaré Deutch lors de la présentation de la résolution. “Le peuple tunisien s’est battu avec succès pour ses droits et a œuvré sans relâche pour faire de son pays un modèle de démocratie pour la région. Cette résolution démontre le soutien du Congrès aux relations américano-tunisiennes et un engagement bipartite envers le peuple tunisien alors qu’il continue de promouvoir des institutions démocratiques, développer l’économie, renforcer la société civile et l’État de droit, et défendre la Nation contre les menaces à la sécurité”.

“Le peuple tunisien s’est distingué par son engagement indéfectible en faveur d’une transition démocratique significative du système politique de son pays dans la promotion des droits de l’homme, de l’État de droit et de la liberté pour tous les Tunisiens”, a déclaré Wilson. “Je suis ravi de travailler avec un groupe bipartite de mes collègues pour réaffirmer notre important partenariat avec le peuple tunisien et exprimer notre soutien à la poursuite de son succès sur sa trajectoire démocratique impressionnante”.

Les USA, un partenaire engagé

“Les peuples des États-Unis et de la Tunisie partagent plus de 200 ans d’histoire, avec de riches liens culturels, économiques et de sécurité”, a déclaré Hastings. “Les États-Unis ont soutenu le peuple tunisien au titre de nombreux défis et changements, dont aucun ne peut donner toute sa mesure autant que la révolution de Jasmin, qui a marqué les premiers pas de la Tunisie sur la voie d’une démocratie soutenue et dynamique. La Tunisie continue d’être un grand ami à ce jour, et il est vital que les États-Unis restent un partenaire alors que la Tunisie s’efforce de maintenir et de renforcer sa démocratie. En tant que coprésident du groupe parlementaire sur la Tunisie, je me réjouis de continuer à soutenir les relations solides entre les États-Unis et la Tunisie”.

“En tant que coprésident du groupe parlementaire sur la Tunisie, je suis heureux de voir que les relations entre les États-Unis et la Tunisie restent solides”, a déclaré Schweikert. “Le leadership de la Tunisie dans l’instauration de réformes démocratiques dans la foulée du Printemps arabe est hautement louable, et bien qu’il reste du travail à faire, le peuple tunisien a indiqué une grande voie d’avenir pour d’autres pays de la région. Je suis impatient de voir comment les États-Unis peuvent continuer à soutenir notre ami, la Tunisie”.

La semaine dernière, Deutch a réussi à faire adopter la résolution par la commission des affaires étrangères de la Chambre des États-Unis sans aucune opposition.

“Alors que la Tunisie continue à faire face à de nombreux défis, y compris des menaces à la sécurité et des obstacles économiques, les États-Unis doivent rester un partenaire engagé et soutenir le peuple tunisien sur la voie de la démocratie, de la stabilité et de la prospérité”, a déclaré le membre du Congrès Deutch.

Mitt Romney et le sénateur démocrate du New Jersey américain Bob Menendez, le principal démocrate de la commission des relations étrangères du Sénat américain, ont présenté une résolution d’accompagnement au Sénat.

Traduction : AM