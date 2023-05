Consommation de sucre : Appel à ne pas dépasser 7% de l’apport calorique quotidien

La nutritionniste, Leyla Alouane, nutritionniste a appelé à consommer 35g maximum de sucres ajoutés par jour, le but étant de ne pas dépasser 7% de l’apport calorique quotidien contre 10% auparavant afin de réduire le risque de certaines maladies chroniques et préserver la santé.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la TAP, qu’il s’agit de l’une des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle a estimé que le seuil de 7% ne devrait pas être dépassé, en particulier pour les personnes qui ne pratiquent pas d’activités physiques, afin de réduire les risques de développer le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité et les maladies neurologiques, notamment l’Alzheimer.

Selon les nouvelles recommandations de l’OMS, l’utilisation d’édulcorants non sucrés (ENS) pour perdre du poids pourrait être plus néfaste que bénéfique. Cette recommandation se fonde sur les résultats d’une étude systématique des données disponibles, qui suggère que l’utilisation des ENS ne confère aucun avantage à long terme en matière de réduction de la masse grasse chez les adultes et les enfants.

L’étude indique également que l’utilisation à long terme de substituts du sucre pourrait avoir des « effets indésirables potentiels », tels qu’un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité chez les adultes.