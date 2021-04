Coronavirus : La délégation de Kélibia verrouillée dès demain

Suite à la recrudescence des cas de contamination et des clusters qui ont atteint le nombre de 10, la cellule issue du comité régional de lutte contre la Covid-19 du gouvernorat de Nabeul s’est réunie, vendredi, et a décidé de fermer la délégation de Kélibia pendant 7 jours, et à compter du 24 avril, rapporte Mosaïque fm.

De même, sera interdit tout déplacement à partir et vers Kélibia comme il a été décidé d’interdire tous les rassemblements, festivités et manifestations quelle qu’en soit la nature