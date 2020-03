Coronavirus : La psychose de la pénurie s’installe en Tunisie. Où va-t-on...

Depuis la propagation du virus du Corona à travers le monde, la question de l’approvisionnement alimentaire inquiète de plus en plus les Tunisiens, qui se sont rués sur les étals, empressés qu’ils sont à faire le stock des produits alimentaires de première nécessité, tels que les pâtes, le riz et particulièrement les produits d’hygiène.

En effet, plusieurs vidéos et photos relayées sur les réseaux sociaux ont fait l’état d’afflux des Tunisiens dans les centres commerciaux, quotidiennement, et font la queue pendant des heures afin de pallier un éventuel confinement dû au Coronavirus.

Cette forte demande a entraîné des ruptures de stock partielles mais sans risque de pénurie, selon le ministère du Commerce.

Pas de panique… on se calme !

”Pas de manique, la Tunisie n’est pas à la périphérie d’une pénurie alimentaire et tous les produits alimentaires sont disponibles sur le marché”, a annoncé le ministère du Commerce, lors d’un point de presse tenu, aujourd’hui vendredi 13 mars 2020.

Dans le même contexte, le ministre du Commerce, Mohamed Msellini, a annoncé que son département n’aura pas recours cette saison à l’importation de légumes et de fruits tels que les bananes et les pommes de terre.

Il ne subventionnera pas non plus l’importation de ces produits, affirmant la nécessité de consommer les produits tunisiens dont ceux de première nécessite seront disponibles.

Le Tunisien en proie à la psychose de la pénurie

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche a appelé les citoyens à éviter la frénésie d’achat, afin de faire face au phénomène de spéculation, dans les différentes régions du pays

Selon l’UTAP, les agriculteurs sont appelés à continuer à travailler afin d’assurer la réussite de la saison actuelle et de garantir l’approvisionnement des marchés en produits de première nécessité et autres .

D’ailleurs, tous les produits agricoles, en l’occurrence les fruits, les légumes, les produits laitiers, les viandes rouges, les volailles…, sont disponibles.

Par la même occasion, l’Union appelle les agriculteurs et les pêcheurs à prendre les précautions nécessaires afin de ne pas être contaminés par le covid-19 et ce, en évitant de fréquenter les lieux encombrés, tels que les cafés, ainsi que de participer aux rassemblements et en appliquant les conseils prodigués par les autorités de santé concernées.

Flambée du prix des gels désinfectants, les Tunisiens prêts à payer

Depuis la propagation du virus, le prix des gels désinfectants ont connu une hausse exhorbitante face à la demande croissante de ce produit. Les règles d’hygiènes, auparavant absentes, se sont imposées soudain dans les habitudes des Tunisiens

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 13 mars 2020 à Tunis, Mohamed Meslini, ministre du Commerce, a annoncé la fixation officielle du prix de vente du gel désinfectant au grand public:

*3300 millimes pour les flacons de 100 ml

*4125 millimes pour les flacons de 150 ml

*8250 millimes pour les flacons de 250 ml

Meslini a, sur un autre volet, assuré que la Tunisie continuera à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de besoin et s’engagera à sévir contre les contrevenants.

Le prix des bavettes médicales s’envole, les spéculateurs, premiers profiteurs

Rien n’arrête les contrebandiers et les spéculateurs même dans les circonstances les plus difficiles…on parle de pandémie, ce nouveau virus ayant traversé les frontières pour atterrir en Tunisie et semer la panique.

Après les 30 mille bavettes médicales en provenance de Chine, saisies le 28 février dernier à l’Ariana, voilà que la Garde douanière de Tunis a saisi, dimanche dernier, 41 mille bavettes médicales de marque étrangère, dans une maison de la Soukra.

Les agents de la douane de Tunis ont découvert l’existence d’un réseau de contrebande d’une grande quantité de ces bavettes médicales.

Dans les moments de panique, l’être humain devient égoïste pour survivre à une catastrophe. Mais nonbstant les circonstances, il est toujours important d’être optimiste et de garder espoir.

En effet, des ‘’ Volontaires au service de la patrie ‘’ se sont mobilisés pour diffuser la culture de prévention contre le Covid-19.

Ce groupe de bénévoles compte aider les malades et les seniors dans le besoin et œuvreront, aussi, en collaboration avec les différents intervenants, à aménager et à équiper des espaces pour l’auto-isolement et le contrôle sanitaire.