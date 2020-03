Coronavirus: la Transtu entame les opérations de nettoyage de son parc

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a entamé, jeudi soir, les opérations de nettoyage et de désinfection de son parc de bus et de wagons des différentes lignes, et ce, dans le cadre du plan national de lutte contre le Covid-19.

Ces opérations seront menées régulièrement et quotidiennement, a assuré Anis Malouchi, Président Directeur Général de la Transtu, dans une déclaration à l’agence TAP, soulignant, que des caméras thermiques seront installées, à partir de demain vendredi, dans les principales stations de la capitale (Le passage, Place de Barcelone, TGM) afin de détecter les éventuels cas de coronavirus.

Et d’ajouter que ces caméras seront par la suite généralisées aux autres stations notamment de correspondance, précisant qu’une équipe de spécialistes de santé sera mobilisée sur place.

D’après le responsable, la Transtu fournira également à son personnel et à ses agents des moyens de prévention, étant donné que la société demeure, selon lui, le principal opérateur du transport urbain dans le grand-Tunis.