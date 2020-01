Coronavirus : Le marché pétrolier au bord de la panique

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les cours du brut ont chuté, passant en une semaine de 62 dollars le baril à 57, avant de remonter à 59 dollars vendredi 31 janvier au matin.

La croissance de la demande chinoise tire à elle seule le marché du brut depuis des années. Si elle vacille, c’est tout l’édifice pétrolier mondial qui tremble. Premier importateur et deuxième consommateur mondial, la Chine a besoin de toujours plus de pétrole pour alimenter sa croissance économique, alors qu’elle en produit de moins en moins. « Tout ralentissement prolongé pourrait entraîner une révision majeure de la demande mondiale », prévient auprès de l’AFP l’analyste de Schneider Electric, Robbie Fraser. « A court terme, il est quasiment certain que l’activité des raffineries et la demande en produits raffinés seront perturbées, mais la question-clé reste de savoir si la maîtrise du virus deviendra un défi prenant beaucoup de temps, avec de vraies conséquences économiques », estime-t-il.