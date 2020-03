Coronavirus : Le ministre des AE mène des contacts avec les chefs de missions diplomatiques à l’étranger

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a affirmé, lundi, avoir mené des contacts avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires accrédités en Chine, Iran, Italie et Corée du sud, pays touchés de plein fouet par le nouveau coronavirus et ce, pour s’enquérir de l’état de santé de la communauté tunisienne à l’étranger.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir de l’assistance aux Tunisiens résidant à l’étranger.

Plus tôt dans la journée, le ministère de la santé a fait état, lors d’un point de presse, d’un premier cas de contamination par le Coronavirus dans le pays. Il s’agit d’un Tunisien revenant d’Italie, âgé de 40.