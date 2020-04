Coronavirus : Malgré sa fragilité… le secteur du tourisme solidaire

Dans la foulée de la mobilisation massive du secteur bancaire et dles aides internationales pour soutenir la Tunisie, totalement, paralysée par la pandémie du siècle, voilà que le secteur du tourisme fait, lui aussi, preuve de solidarité et s’engage dans cette course contre le premier ennemi invisible du monde, le ‘’Covid-19’’.

Depuis l’apparition du virus, le nombre des touristes a baissé en raison des mesures préventives, à savoir la fermeture des frontières maritimes et aériennes. Cette crise sanitaire sans précédent a pesé de tout son poids sur la marche de certaines activités.

Malgré sa fragilité, le secteur du tourisme fait, désormais, partie des contributeurs à l’effort national contre le Coronavirus.

Avec ses moyens du bord, ce secteur reste, malgré tout, debout pour affronter cette période délicate que traverse notre pays.

3037 chambres d’hôtels au service des ‘’citoyens’’

S’exprimant sur les ondes de Shems FM, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Ali Toumi a affirmé, ce vendredi 3 avril 2020, que le secteur du tourisme est aussi en première lignes pour contribuer à la vague nationale de solidarité pour sauver le pays de ce virus meurtrier.

‘’3037 chambres d’hôtels ont été consacrées à la quarantaine, dont 1014 sont déjà réservées et 2023 en cours’’, a-t-il dit.

Mohamed Ali Toumi a ainsi insisté que ce nombre sera revu à la hausse et que le secteur ne cessera pas d’intensifier ses efforts pour servir cette cause nationale.

Par ailleurs, Toumi a salué la réactivité des propriétaires des hôtels, ainsi que les propriétaires des agences de voyage qui ont mis leurs véhicules à la disposition du personnel médical.

Plusieurs hôtels sur tout le territoire tunisien se sont mobilisés pour accueillir soit les Tunisiens de retour de l’étranger ou les cadres paramédicaux, à l’instar de l’hôtel Maison Blanche, située dans la capitale. Cet établissement a, en effet, décidé de se mettre à la disposition du ministère de la Santé afin de contribuer à la gestion de la crise covid-19.

En effet, la totalité des suites ont été consacrées à l’hébergement d’une quarantaine de médecins et de cadres paramédicaux durant cette période.

D’ailleurs, lors de son interview télévisée sur Al Watanya et Elhiwar Ettounsi, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a salué l’initiative des hôtels qui ont ouvert leurs portes aux citoyens.

‘’Au total, 10 000 chambres seront mises à la disposition des Tunisiens de retour de l’étranger et les propriétaires d’hôtels nous ont beaucoup aidés’’, a-t-il dit.

Tout semblait bien parti mais …

En 2019, la Tunisie a attiré environ 9,4 millions de touristes, tandis que les revenus totaux du secteur ont atteint près de deux milliards de dollars.

A peine debout, ce secteur vital qui ambitionnait d’atteindre 10 millions de touristes en 2020, vit actuellement, des moments très durs.

A vrai dire, tous les secteurs ont été touchés par cette épidémie mondiale, mais celui du tourisme est l’un des plus touchés… Au risque de couler, trouverait-t-il une issue de secours ?