Coronavirus : Six décès et 40 contaminations confirmées parmi les Tunisiens résidant en Italie depuis le début de la pandémie

Le Coronavirus a fait six morts et 40 contaminés parmi les Tunisiens résidant en Italie, a déclaré, mercredi à la TAP, Moez Sinaoui, ambassadeur de Tunisie en Italie،

Sinaoui a indiqué que la mission diplomatique tunisienne en Italie, qui compte cinq consulats, a reçu environ une centaine de demandes d’évacuation de Tunisiens non-résidents bloqués, et près de 50 demandes provenant d’étudiants résidant dont les cours ont été suspendus en raison de la stricte procédure de confinement appliquée en Italie.

Il a affirmé que les services consulaires, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, étudient la possibilité d’une évacuation via un vol spécial qui pourrait encore être exploité pour le rapatriement des corps de certains ressortissants tunisiens décédés sur le sol italien des suites de Coronavirus, dont les familles ont préféré les enterrer en Tunisie.

L’ambassadeur a encore indiqué que les autorités tunisiennes avaient pris en charge l’enterrement des victimes du Coronavirus parmi les membres de la communauté tunisienne en Italie (cinq personnes déjà enterrées et une autre personne dont les procédures d’inhumation sont en cours), dans des cimetières islamiques, au vu de l’impossibilité du rapatriement de leurs corps via des vols réguliers et aux frais de l’Etat, en raison de la suspension des vols entre la Tunisie et l’Italie.

D’autre part, Sinaoui a fait savoir que des réunions de coordination bihebdomadaire se tiennent entre l’ambassade de Tunisie en Italie et ses cinq consulats à Rome, Palerme, Gênes, Naples et le consulat général à Milan, pour discuter des moyens et mécanismes à mettre en œuvre pour un meilleur encadrement de la communauté tunisienne en Italie, sur fond de mesures de confinement sanitaire général stricte dans ce pays où le virus a fait plusieurs milliers de victimes.