Coronavirus : Tous les matches de ce week-end à huis clos, décide le MJS

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé vendredi que toutes les rencontres sportives programmées ce week-end se déroulent à huis clos, dans le cadre des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus (COVID-19).

Le ministère ajoute, dans un communiqué, qu’il prendra les mesures nécessaires selon l’évolution de la situation, en coordination avec les structures concernées et les parties intervenantes.

Cette mesure, précise le ministère, est prise dans le cadre du suivi des dernières nouvelles concernant la pandémie du nouveau coronavirus, en coordination avec les services du ministère de la Santé, et dans le souci de garantir la sécurité et la prévention de toute la famille sportive et de tous les jeunes.