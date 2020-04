Coronavirus-Tunisie : 21 nouveaux cas de contamination, le bilan s’élève à 574

Le ministère de la Santé Publique a annoncé, dimanche, qu’à la date du 4 avril 2020, 21 nouveaux cas confirmés de Coronavirus ont été enregistrés, sur 658 analyses effectuées, portant à 574 le nombre total des contaminations.

Un communiqué publié par le ministère, indique que 137 analyses ont été effectuées dans le laboratoire référentiel de l’hôpital Charles Nicolle, 368 analyses à l’Institut Pasteur de Tunis, 102 analyses au laboratoire Fatouma Bourguiba à Monastir et 51 analyses au laboratoire de l’hôpital Farhat Hached à Sousse, portant le nombre total des analyses réalisées depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19 à 7145.

Les cas de contamination par le virus ont été détectés dans 22 gouvernorats et se répartissent comme suit :

Tunis (135), Ariana (72), Ben Arous (56), La Manouba (16), Nabeul (11), Zaghouan (2), Bizerte (16), Beja (02), Le Kef (05), Sousse (52), Monastir (27), Mahdia (11), Sfax (29), Kairouan (05), Kasserine (2), Sidi Bouzid (05), Gabes (07), Médenine (62), Tataouine (17), Gafsa (10), Tozeur (01) et Kebili, (31).

Le nombre de décès causés par le Covid-19 s’est élevé à 22, qui se répartissent comme suit : Sfax (4), Sousse (3), Ariana (3), Le Kef (1), Mahdia (1), Tataouine (1), Bizerte (1), Tunis (2), Médenine (2), La Manouba (1), Sidi Bouzid (1), Nabeul (1), Ben Arous (1).

Le ministère a, également, indiqué que dans le cadre du contrôle de la santé de tous les arrivants en Tunisie, 19122 personnes ont été placées en auto-isolement sanitaire jusqu’à présent, dont 18720 ont terminé la période de mise en quarantaine, tandis que 402 sont toujours en confinement et sous surveillance quotidienne.

Le ministère a, par ailleurs, fait savoir que près de 3000 personnes parmi celles qui ont eu des contacts avec les personnes contaminées ont été placées en auto-isolement.

Cette évolution de la situation épidémiologique laisse présager, selon la même source, une propagation plus rapide du coronavirus durant les semaines à venir, tant que les mesures recommandées par le ministère ne sont pas respectées dans plusieurs régions et à maintes reprises.

Le ministère a ainsi exhorté les citoyens au respect total de la loi et des mesures adoptées à cet effet, notamment l’hébergement des malades porteurs du coronavirus, dans les hôpitaux et les centres d’hébergement préparés à cet effet, afin de limiter la propagation du virus.