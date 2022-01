Côte d’Ivoire: don en matériels de 15 millions Fcfa au dispensaire d’Arikokaha ￼￼

Le dispensaire rural de Arikokaha, dans le nord ivoirien a été doté, vendredi, en matériels médicaux, en équipements informatiques et en mobiliers de bureau, d’une valeur de 15 millions de Fcfa.

Ce don de la Fondation MTN Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre du projet « Yello Hospital » de la société de téléphonie mobile, visant notamment à soutenir les hôpitaux en termes d’infrastructures sanitaires et autres équipements, selon Apanews.

- Publicité-

Créer en 2010 pour recevoir une population estimée à plus de 9000 âmes, le dispensaire rural de Arikokaha, situé dans le département de Niakara dans la région de Hambol, bénéficie de ces dons pour assurer des soins de qualité aux habitants de cette contrée.

Ce don vient, par ailleurs, en réponse à une problématique démographique, car le recensement général de la population fait en 2014 par l’Institut nationale des statistiques, dénombrait à Arikokaha plus de 9000 habitants.

Pour la Fondation, il apparaissait impérieux que ce centre de santé soit équipé d’outils modernes afin de rapprocher le service de santé des populations surtout les plus vulnérables. Et ce, afin d’accompagner le gouvernement et soutenir le niveau des infrastructures.

Cette filiale de téléphonie, à travers sa Fondation, mène de nombreuses actions sociales à impacts directs au profil des jeunes et des femmes. L’année précédente, ce sont plus de 500 millions de FCFA qui ont été investis dans le social.

Lancée en 2006, la Fondation soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations en Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l’autonomisation des jeunes, des femmes et des jeunes filles et le secours d’urgence Y’ello Hope.