Côte d’Ivoire-Mangue: Une saison en demi-teinte

Troisième fournisseur du marché européen après le Pérou et le Brésil, la Côte d’Ivoire devrait revenir cette année à ses niveaux de production habituels, autour de 20 000 tonnes de fruits. Les experts prédisent une baisse d’environ un tiers par rapport à l’année dernière, qui avait été d’un niveau exceptionnel avec 32 000 tonnes exportées.

Alors que la campagne touche à sa fin, le président de la coopérative Gninnangnon et premier vice-président de l’intermangue, dresse un premier bilan nuancé. « La récolte de la mangue a été bonne pour certains et mauvaise pour d’autres », dit-il. « Cela dépend des zones. Celles qui ont eu de la pluie pendant la floraison ont eu plus de chance. » Car la Côte d’Ivoire a connu de fortes chaleurs au début de l’année 2023, en pleine saison sèche, au moment de la floraison et de la nouaison des manguiers… qui provoquent la chute des fleurs et fruits à peine formés.