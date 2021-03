Coupe d’Allemagne: Dortmund et Leipzig s’évitent en demi-finales

Dortmund et Leipzig, les deux grosses pointures encore en course en coupe d’Allemagne, s’évitent en demi-finales et pourraient se retrouver en finale le 13 mai à Berlin, selon le tirage au sort effectué dimanche.

- Publicité-

Les demi-finales se joueront les 1er et 2 mai. Le Borussia Dortmund recevra l’équipe de deuxième division de Holstein Kiel, tombeur du Bayern en 1/16 de finale.

Leipzig, l’actuel deuxième de la Bundesliga, se déplacera sur le terrain du vainqueur du quart de finale qui reste à jouer entre le Jahn Ratisbonne (D2) et le Werder Brême (D1). Reporté en raison de nombreuses infections au Covid-19 dans l’équipe de Ratisbonne, le match est reprogrammé le 7avril.