Coupe de la FTHB : programme des demi-finales et finale

Programme des demi-finales et finale de la Coupe de la fédération tunisienne de handball, programmées le 13 et le 16 décembre :

Demi-finales

Vendredi 13 décembre :

Salle Zouaoui (16h00) : Espérance de Tunis – C.Africain

Salle de Sousse (16h00) : Etoile du Sahel – AS Hammamet

Finale

Lundi 16 décembre

Salle de Nabeul (16h00) :

Vainqueur Espérance de Tunis – C.Africain / vainqueur Etoile du Sahel – AS Hammamet

Rappelons que ces quatre équipes ont terminé dans les deux premières places de la première phase. La Coupe de la fédération est une sorte de préparation pour les joueurs pour le championnat d’Afrique des nations, prévu en janvier 2020 en Tunisie.

Par ailleurs, la première phase du championnat vient d’être achévée mardi. Les équipes qualifiées pour le Play-off sont : l’Espérance de Tunis, l’AS Hammamet, l’EM Mahdia, le SC Moknine, l’ES Sahel, le Club Africain, le CS Sakiet Ezzit et le CH Ksour Essef.

Les équipes qui joueront le play-out sont l’EBS Béni Khiar, l’ES Radès, le CHB Jammel, l’ASH Ariana, le FS Manzel Hor, la JS Chihia, l’AS Téboulba et Jendouba SHB.