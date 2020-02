Coupe de Tunisie (match à rejouer) : MS Sejnane dernier qualifié aux 16e de finale

L’équipe de Maali Sejnane (Ligue régionale) s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la coupe Habib Bourguiba de football (saison 2019-2020), en battant la JS Tébourba (Ligue amateur 2) 1 à 0, en match à rejouer du 2e tour préliminaire, disputé mercredi à domicile.

Au prochain tour prévu entre le 29 février et le 1er mars, Maali Sejnane sera opposé au Widad Al Hamma (Ligue Amateur 2).

Seizièmes de finale (entre le 29 février et le 1er mars):

1. US Borj Amri (L.Régionale) – Kalaa sports (Ligue Amateur 1)

2. CS Chebba (L1) – US Ben Guerdane (L1)

3. JS Kairouan (L1) – Club Africain (L1)

4. AS Rejiche (L2) – CS Sfaxien (L1, tenant du titre)

5. US Bousalem (L2) – EGS Gafsa (L2)

6. KS Agareb (L.Amateur 2) – AS Marsa (L2)

7. AS Djerba (L2) – CS Hammam-lif (L1)

8. Etoile du Sahel (L1) – CS Korba (L2)

9. SC Ben Arous (L2) – CS Menzel Temime (L.Régionale)

10. MS Sejnane – WS Al Hamma (L.Amateur 2)

11. ES Metlaoui (L1) – AS Oued Ellil (L2)

12. AS Sebikha (L2) – Espérance de Tunis (L1)

13. US Tataouine (L1) – AS Ariana (L2)

14. CA Bizertin (L1) – Grombalia Sport (L2)

15. Zitouna Chammakh (L.Amateur 1) – US Monastir (L1)

16. S.Tunisien (L1) – AS Soliman (L1)

Huitièmes de finale (18 et 19 avril):

Vainqueur (ES Métlaoui-AS Oued Ellil) / Vainqueur (Etoile du Sahel-CS Korba)

Vainqueur (Zitouna Chammakh-US Monastir) / Vainqueur (JS Kairouan-Club Africain)

Vainqueur (CA Bizertin-Grombalia Sport) / Vainqueur (US Tataouine-AS Ariana)

Vainqueur (US Borj Amri-Kalaa Sport) / Vainqueur (MS Sejnane (ou JS Tebourba)-WS ElHamma)

Vainqueur (AS Rejiche-CS Sfaxien) / Vainqueur (AS Djerba-CS Hammam-Lif)

Vainqueur (US Boussalem-EGS Gafsa) / Vainqueur (Stade Tunisien-AS Soliman)

Vainqueur (AS Aguereb-AS Marsa) / Vainqueur (AS Sebikha / Espérance de Tunis)

Vainqueur (CS Chebba-US Ben Guerdane) / Vainqueur (SC Ben Arous-CS Menzel Temim)

Quarts de finale (2 et 3 mai):

Match 1 : Vainqueur ((Vainqueur (US Boussalem-EGS Gafsa) / Vainqueur (Stade Tunisien-AS Soliman)) // Vainqueur ((vainqueur (Zitouna Chammakh-US Monastir) / Vainqueur (JS Kairouan-Club Africain))

Match 2 : Vainqueur ((Vainqueur (CA Bizertin-Grombalia Sport) / Vainqueur (US Tataouine-AS Ariana)) // Vainqueur ((Vainqueur (CS Chebba-US Ben Guerdane) / Vainqueur (SC Ben Arous-CS Menzel Temim))

Match 3 : Vainqueur ((Vainqueur (ES Métlaoui-AS Oued Ellil) / Vainqueur (Etoile du Sahel-CS Korba)) // Vainqueur ((Vainqueur (AS Rejiche-CS Sfaxien) / Vainqueur (AS Djerba-CS Hammam-Lif))

Match 4 : Vainqueur ((Vainqueur (US Borj Amri-Kalaa Sport) / Vainqueur (MS Sejnane (ou JS Tebourba)-WS ElHamma)) // Vainqueur ((Vainqueur (AS Aguereb-AS Marsa) / Vainqueur (AS Sebikha / Espérance de Tunis))

Demi-finales : 23 et 24 mai

Finale : 30 mai ou 13 juin

NB : Les matches de l’Espérance de Tunis et de l’Etoile du Sahel, engagées en Ligue des champions d’Afrique, seront fixés ultérieurement.