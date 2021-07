Covid-19: 08 décès enregistrés samedi à Siliana

08 décès suite à une contamination par le coronavirus et 166 nouveaux cas positifs ont été enregistrés samedi dans le gouvernorat de Siliana, selon les dernières données de la direction régionale de la santé. Ainsi le nombre total de décès enregistrés depuis l’apparition de la pandémie dans région s’élève à 342 cas et 10749 contaminations, selon la même source. Il s’agit de 35 cas à Siliana ville, 11 à Bargou, 10 à Gaafour, 19 à Bouarada, 7 à Makthar, 10 à Errouhia, 42 à Kerib, et 16 à Kesra. 44 cas sont actuellement admis à l’hôpital régional de Siliana, dont 07 en réanimation, en plus de 76 cas dans les hôpitaux locaux de la région.

- Publicité-