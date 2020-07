Covid-19 : 12,5% des entreprises privées ont augmenté leur présence en ligne

Pour faire face à la crise sanitaire du Coronavirus, 12,5% des entreprises du secteur privé en Tunisie ont augmenté leur présence en ligne, selon une étude d’impact socio-économique sur le secteur privé, publiée, jeudi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Les secteurs de l’industrie mécanique et électronique, des TIC et du bâtiment ont été les plus susceptibles à s’adapter au contexte en augmentant leur utilisation des plateformes numériques, souligne cette enquête menée, entre mai et juin 2020, par téléphone auprès d’un panel de 2500 entreprises représentatives du secteur privée.

D’après l’enquête menée en collaboration avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, les micro-entreprises et les entreprises non-exportatrices ont été probablement les moins en mesure de s’adapter au contexte en augmentant l’usage des plateformes numériques

Les entreprises ont augmenté leur utilisation des TICs principalement pour les taches administratives (60,9%) et pour le travail à distance (44,5%), loin derrière les moyens de paiement (19,5%) ou encore les ventes (10,1%).

Les entreprises du secteur sanitaire ont été les plus nombreuses à procéder à la digitalisation des tâches administratives (90,1%) suivies du secteur de l’industrie chimique et pharmaceutique (86,2%).

Dans le secteur du commerce, l’utilisation d’internet est plus diversifiée : avec plus de 20% des entreprises ayant fait des ajustements qui l’utilisent pour la vente, le marketing et les modes de paiements.