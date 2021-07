Covid-19: Assouplissement de certains protocoles et tour de vis pour d’autres à Béjà

Réuni, dimanche, autour du gouverneur Mohsen Moez Al-Mili, le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles de Béjà a décidé de rouvrir les commerces et les lieux du culte ainsi que les administrations qui vont reprendre de manière retreinte tout en poursuivant la mise en œuvre d’un certain nombre de procédures préventives dans toutes les délégations du gouvernorat.

Ces mesures interviennent après deux semaines de confinement général que la région connaît depuis le 28 juin.

Les plus importantes mesures sanitaires sont:

– Un couvre-feu dans toutes les délégations du gouvernorat à partir du dimanche 11 Juillet 2021 au mercredi 21 Juillet 2021 et ce à partir de 20 heures r jusqu’à cinq heures tout en incitant les citoyens à ne pas quitter leurs domiciles pendant cette période sauf pour extrême urgence

-Les travailleurs de nuit ont la possibilité d’avoir des autorisations de circulation. Les élèves et étudiants ainsi que le cadre pédagogique en sont exceptés.

– L’application stricte de l’interdiction de circulation vers et depuis le gouvernorat de Beja et entre les délégations. Les élèves , le cadre pédagogique, les cas autorisés, les cas urgents et certains cas déterminés tel que l’approvisionnement en denrées de base et en services essentiels y compris la campagne de vaccination sont exceptés.

Par ailleurs, les mesures dissuasives seront renforcées contre les contrevenants.

– Ouverture des lieux du culte pour les cinq prières quotidiennes tout en respectant la capacité d’accueil fixée à 50 % et en insistant sur le respect du protocole sanitaire notamment la distanciation physique. D’un autre côté, les espaces d’ablution continuent d’être fermés. – Organiser le travail à des niveaux minima (30% d’agents en présentiel) pour les collectivités publiques locales, les établissements publics à caractère administratif et les services , institutions et établissements publics.

– Maintien du test « PCR » de moins de 72 heures pour les arrivants de l’étranger.

– Interdiction de tous les rassemblements et réunions à caractère privé et public.

– Veiller à la bonne organisation des points de vente des moutons de l’Aïd el-Idha à respecter les mesures prises et empêcher l’implantation de points de vente dans des espaces clos ou en milieu urbain. De plus, empêcher l’implantation de points de vente en dehors des marchés aux bestiaux avec l’attribuant d’un seul marché pour chaque commune tout en veillant à l’adoption d’un protocole sanitaire adapté et à assurer les règles minimales de distanciation physique.