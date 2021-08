Covid-19 : Le Maroc n’exclut pas un reconfinement total

- Publicité-

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohammed V de Rabat, et membre du Comité scientifique, n’exclut pas la nécessité de recourir à un plus sévère durcissement des mesures préventives et sanitaires contre le coronavirus.

Via une longue publication sur sa page officielle Facebook, Pr Azeddine Ibrahimi prévient que « nous ne devrions pas rester les bras croisés, comme le suggèrent d’aucuns, et, ainsi permettre la propagation et la transmission de la covid-19, en attendant l’approche idoine et les analyses qui nous feront parvenir à l’immunité collective ».

Cette expectative attentiste conduira, à très court terme, au débordement des malades dans les hôpitaux et au décès de centaines de Marocains, dans les prochains mois, alerte-t-il encore. « Malgré les mesures prises et les sanctions prévues concernant le non-port des masques de protection et le non-respect de la distanciation physique, de très nombreux citoyens font fi de ces mesures, alors que d’autres ne portent pas correctement leurs masques de protection.