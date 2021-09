Covid-19: Bientôt un vaccin nasal 100% français?

Non invasif, résistant aux variants et capable de bloquer la contagiosité… L’Institut national français de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et l’université de Tours ont déposé cette semaine le brevet d’un candidat vaccin contre le Covid-19 par voie nasale aux premiers résultats prometteurs.

Selon eux, les tests pré-cliniques de ce vaccin à base de protéines virales, encapsulées dans des nano-particules à base d’amidon et de lipides, ont montré des résultats « très positifs » sur des souris et des hamsters dorés. Ces résultats n’ont toutefois pas encore été publiés dans une revue scientifique.

La plus-value de ce vaccin réside dans sa capacité à couper la transmission entre individus, en agissant directement sur la muqueuse nasale. « Contrairement aux vaccins intra-musculaires, seuls les vaccins à administration par voie nasale seraient capables d’éviter la présence de virus dans le nez, stade initial de l’infection. Ils induisent en effet une immunité au niveau des muqueuses nasales, porte d’entrée et lieu de multiplication du virus », expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Ce vaccin serait également très résistant face aux variants. « Aujourd’hui tous les vaccins commercialisés sont à base de protéine Spike, qu’il s’agisse de l’Arn de la Spike pour les vaccins Pfizer et Moderna, ou de virus atténués qui codent la Spike, pour les vaccins AstraZeneca et  Johnson and Johnson. Notre vaccin contient lui aussi la protéine Spike, mais il contient également d’autres protéines » explique la responsable de l’équipe de recherche BioMAP Isabelle Dimier-Poisson. Une différence de composition importante puisque « la protéine Spike est sujette à mutations », ce qui induit l’apparition de variants, précise la chercheuse.