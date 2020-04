Covid-19: Bilan des interventions de la Garde nationale pour infraction aux règles de confinement et de spéculation

Les unités de la Garde nationale dans les différents gouvernorats du pays ont retiré 910 permis de conduire et 910 cartes grises et saisi 5 véhicules pour infraction aux règles de confinement durant la journée du 8 avril, indique un communiqué de la Garde nationale.

Durant la période allant du 24 mars au 8 avril, 8128 permis de conduire et 8128 cartes crises ont été retirés et 143 véhicules ont été saisi, ajoute un communiqué du porte-parole de la Garde nationale.

On apprend de même source également le placement en garde à vue de 24 personnes pour infraction aux règles de confinement total. Cinq personnes ont été assignées à résidence et 5 autres devront comparaitre devant la justice.

Depuis l’entrée en vigueur du confinement, 544 personnes ont été placées en garde à vue pour infraction aux règles de confinement sanitaire, 273 procès-verbaux ont été dressés contre les propriétaires de locaux commerciaux enfreignant les décisions de leur fermeture et 119 personnes ont été arrêtées, indique la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la spéculation, les unités de la Garde nationale dans les différents gouvernorats du pays ont procédé mercredi à la saisie de 5475 kg de kouskous, 210 kg de farine et 13596 kg de pâtes alimentaires dans le gouvernorat de Médenine et 26880 boites de lait dans le gouvernorat de Kébili. Des procès-verbaux ont été dressés à cet effet.