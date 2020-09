Covid-19: Dix-neuf nouvelles contaminations au coronavirus à Béja

Dix-neuf nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés dans le gouvernorat de Béja, soit le plus lourd bilan, depuis l’enregistrement du premier cas de contamination dans la région, ce qui porte le nombre total des contaminations à 32 cas confirmés.

Parmi ces cas figurent deux guinéens qui ont tenté de traverser les frontières, illicitement, et qui sont soumis, actuellement, au confinement obligatoire.

La majorité des cas confirmés concernent des personnes qui ont assisté à des cérémonies de mariage ou d’enterrement, dans les gouvernorats de Tunis et Bizerte, a fait savoir le directeur de la santé préventive à Béja, Néji Atouani, à l’Agence TAP, précisant que l’une des malades s’est rendu dans un établissement sanitaire à Jendouba puis à Nefza.

Il a ajouté que 21 prélèvements ont été réalisés auprès des cadres médicaux et paramédicaux à l’hôpital de Nefza, et des enquêtes sont réalisées auprès de l’entourage des cas confirmés.

Les malades ont été placés dans les centres de confinement de Monastir et Mahdia alors que douze Africains qui ont tenté de traverser les frontières illicitement, poursuivent leur confinement à Béja.